Mulder begrijpt de Boer niet: "Als dat bij Courtois gebeurt, staat België ook op z'n kop"

Binnen een dikke week begint het Europees kampioenschap, de selecties zijn al bekendgemaakt en dat zorgde soms voor de nodige commotie. Ook bij Oranje, die hun eerste keeper, Jasper Cillessen, thuislieten na een positieve coronatest.

De beslissing van Frank de Boer om Jasper Cillessen thuis te laten, kan op veel kritiek rekenen in Nederland. Ook Youri Mulder begrijpt de beslissing van de Nederlandse bondscoach niet om de keeper van Valencia thuis te laten, dat zegt Mulder in Sporza.

"Ik vind het een schandalige beslissing van de KNVB om je eerste keeper en je elftal zo in de steek te laten. Stel je voor dat Thibaut Courtois door corona niet naar het EK mag: België staat toch ook op zijn kop? We zijn nu ruim een jaar na de uitbraak van de pandemie en intussen weten we wel hoe de ziekte verloopt. Soms heb je er helemaal geen last van. De bestuurders nemen geforceerd hard een beslissing. Eigenlijk kan dat niet", aldus Youri Mulder.