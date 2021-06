Beerschot heeft eerste zomertransfer bijna beet en plukt Kroatisch jeugdinternational weg bij Hajduk Split

Volgens Koen Frans van Gazet van Antwerpen heeft Beerschot haar eerste versterking bijna beet. Leon Krekovic zou namelijk de overstap maken van Hajduk Split. Daar speelde Krekovic onder meer nog samen met Stipe Radic, die nu al een half seizoen uitkomt voor Beerschot.

Leon Krekovic werd het voorbije half jaar door Hajduk Split uitgeleend aan de Kroatische tweedeklasser NK Dugopolje en daar was de linksbuiten goed voor 3 doelpunten en 6 assists in 24 wedstrijden.

Leon Krekovic (21) is de eerste zomertransfer van Beerschot. De linksbuiten is Kroatisch jeugdinternational en komt over van Hajduk Split, waar hij nog samenspeelde met Stipe Radic. šŸ‡­šŸ‡·āœļø pic.twitter.com/8jP1lDsHtm