OFFICIEEL: aanvaller verlengt contract bij Bayern München met twee jaar

Bayern München is tevreden over Eric Maxim Choupo-Moting. De Duitse kampioen heeft dan ook besloten om het contract van de 32-jarige Kameroener met twee seizoenen te verlengen.

Eric Maxim Choupo-Moting is de tweede spits bij Bayern München na Robert Lewandowski. De Duitse topclub is tevreden met de manier waarop Choupo-Moting deze taak uitvoert en ze hebben dan ook besloten om zijn contract te verlengen.

Zo zal de Kameroener ook de komende twee jaar in het shirt van Bayern München te zien zijn. Het voorbije seizoen was de 32-jarige aanvaller goed voor 9 doelpunten in 32 wedstrijden in alle competities samen.