OFFICIEEL: verschillende spelers, waaronder ex-speler Anderlecht, vertrekken bij Everton

Everton heeft bevestigd dat Joshua King, Theo Walcott, Yannick Bolasie en Muhamed Besic de club zullen verlaten wanneer hun contracten aan het einde van de maand aflopen, terwijl doelman Robin Olsen zal terugkeren naar AS Roma.

Bolasie werd in januari 2019 nog uitgeleend aan Anderlecht en daar deed hij het goed. Hij heeft 17 wedstrijden gespeeld bij de Belgische club en daarin scoorde hij 6 goals en gaf hij 3 assists. De Congolese vleugelspeler is nu 32 jaar oud en is vrij om te tekenen waar hij wil.

🔵 | We can today confirm the players set to leave #EFC when their current contracts expire at the end of the month.



We wish to thank all departing players for their contributions throughout their time at the Club.