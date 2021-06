Spanje domineert, maar blijft steken op een scoreloos gelijkspel tegen Portugal

Deze avond stond er een oefenwedstrijd op het programma tussen Spanje en Portugal. Spanje was de betere ploeg en kreeg heel wat kansen via Morata, maar de bal wilde er niet in.

Spanje maakte een sterke indruk tegen Portugal en probeerde de wedstrijd al vanaf het begin te domineren. Ze kregen ook enkele kansen, maar het vizier van de Spaanse aanvallers stond niet op scherp. 0-0 was dan ook de ruststand. Hetzelfde spelbeeld in de tweede helft. Spanje zocht naar een doelpunt, terwijl Portugal het probeerde op de tegenaanval. In het slot kwam Morata nog heel dicht bij de 1-0, maar oog in oog met Rui Patricio trapte de aanvaller op de lat! Zo bleef het 0-0, maar vooral Spanje maakte een goede indruk met het oog op het EK.