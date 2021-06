Youri Tielemans en Dennis Praet krijgen nieuwe concurrent op het middenveld van Leicester City

Leicester City staat op het punt om een nieuwe middenvelder binnen te halen. Zo zou er bijna een akkoord zijn met Boubacary Soumaré. Leicester City zou 23 miljoen euro betalen aan Lille OSC.

Boubacary Soumaré is op weg naar Leicester City. Soumaré is al enkele jaren één van de sterkhouders bij Lille OSC en ook het voorbije seizoen maakte de defensieve middenvelder een goede indruk. Hij speelde 43 wedstrijden in alle competities samen.

Verschillende clubs toonden al interesse in de jonge middenvelder, maar Leicester City lijkt hem uiteindelijk binnen te halen. Volgens Fabrizio Romano is het een kwestie van tijd voor de deal officieel wordt bekendgemaakt. The Foxes betalen 23 miljoen euro aan Lille OSC.