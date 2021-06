Dedryck Boyata moet afhaken voor de wedstrijd tegen Kroatië

De Rode Duivels zullen morgen tegen Kroatië het moeten doen zonder Dedryck Boyata. De verdediger van Hertha Berlijn is geblesseerd geraakt tijdens de laatste training en moet een aantal dagen rust nemen. Er wordt niet gesproken dat zijn EK in het gevaar komt.

De 30 jarige verdediger kwam reeds 23 keer in actie voor de Rode Duivels. Zijn debuut maakte hij op 12 oktober 2010 onder Georges Leekens in het 4-4 gelijkspel in en tegen Oostenrijk.

Boyata will not be in tomorrow’s squad. Dedryck had a knock and will have some rest the next couple of days.