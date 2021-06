Ex-bondscoach Leekens over de puzzel om Witsel te vervangen: "Je kan De Bruyne een rij lager zetten"

Wie moet er verdedigende middenvelder spelen en Axel Witsel dus vervangen? Het is een vraagstuk dat ons al maanden bezighoudt en dat nog steeds niet is opgelost. Want Leander Dendoncker heeft in die rol nog niet kunnen overtuigen.

"Dat mag je Dendoncker ook niet kwalijk nemen", zegt ex-bondscoach Georges Leekens in HLN. "Je kán niet van een ander verwachten dat hij doet wat Witsel doet. Som de kwaliteiten van Witsel maar eens op. Groot, kopbalsterk, een atleet, goede voeten, slim, positioneel uitstekend. Hij maakt anderen beter. Een één-op-één-vervanger voor Witsel is er gewoon niet." Maar wat is dan wel de oplossing? "Je moet misschien aanpassingen doen in je systeem. Een coach moet zich aanpassen aan de kwaliteiten van z'n spelers. Dus hij kan opteren om Kevin De Bruyne een rij achteruit te trekken, hem naast Youri Tielemans posteren. Dat zijn dan twee achten, die met elkaar goed zullen moeten afspreken wie er blijft om de defensieve organisatie te verzekeren." "Kevin zal zich wat moeten wegcijferen, maar hij zal daar geen probleem van maken. Die zal altijd spelen op de positie waar hij de ploeg het beste van dienst kan zijn."





