Koninklijke Belgische Voetbalbond leed in 2020 zes miljoen euro verlies

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft zaterdag op zijn algemene vergadering negatieve jaarcijfers voorgesteld. Gelukkig is er genoeg reserve.

In 2020 leed de KBVB zes miljoen euro verlies terwijl er 1 miljoen euro winst gebudgetteerd was. De KBVB heeft gelukkig nog genoeg reserve en mag uitkijken naar een aantal grote tornooien die dit verlies zullen compenseren.

"De pandemie betekende voor quasi elke Belgische voetbalclub een zware financiële opdoffer. Ook de KBVB en beide vleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF ontsnapten niet aan de gevolgen van COVID-19 en klokten af op 22 miljoen euro minder inkomsten dan vooraf gebudgetteerd", zo meldt de KBVB in een persbericht. "De gestegen commerciële inkomsten uit sponsoring en media werden jammer genoeg tenietgedaan door het verlies van inkomsten op wedstrijden van de Rode Duivels en Red Flames en door het uitstellen van EURO 2020."

"Ondanks het moeilijke jaar ziet de financiële toekomst voor de KBVB, die nog steeds beschikt over een eigen vermogen van 47 miljoen euro, er goed uit", stelt CEO Peter Bossaert. "We zullen de verliezen van 2020 de volgende twee jaar goed maken, mede dankzij de opbrengsten uit de vele grote toernooien die voor de deur staan: EURO 2020, de Final Four in de Nations League eind 2021 en het WK 2022."