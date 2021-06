Loïs Openda is niet alleen op het veld een snelheidsduivel

Dat Loïs Openda snel is op het veld dat wisten we al. Nu is hij veroordeeld vanwege een zware snelheidsovertreding op de baan.

Het zit Loïs Openda niet mee de laatste weken. Bij Club Brugge heeft hij te horen gekregen dat hij mag vertrekken en nu heeft hij een rijverbod van drie maanden gekregen. Op 10 april 2020 werd Openda geflitst. Hij reed 131 kilometer per uur, waar een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur was toegestaan. "Dit getuigt van onverantwoord rijgedrag", wordt de rechter geciteerd door Het Laatste Nieuws. Openda was zelf niet aanwezig tijdens de rechtzaak. Naast de drie maanden rijverbod kreeg hij ook een boete van 400 euro opgelegd.