Alderweireld reageert op twijfels over verdediging: "Er moeten tv-programma's gevuld worden hé"

De doemsberichten over de verdediging van de Rode Duivels waren de afgelopen weken niet min. "Te oud", "niet snel genoeg meer", "blessuregevoelig"... Toby Alderweireld zuchtte eens bij al die commentaar. "'t Is toch niet nu dat we moeten pieken hé", vraagt hij zich af.

Als u ooit eens een kalmeringskuur moet volgen moet u maar eens bij Jan Vertonghen of Toby Alderweireld gaan zitten voor een gesprek. De twee ervaren verdedigers kunnen iedereen op hun gemak krijgen. "Dat er twijfels zijn? Er moeten tv-programma's gevuld worden hé. Daar moet elk detail in besproken worden. Wij, als ploeg, weten dat we nu niet moeten pieken, maar pas over een week. Daar dienen die oefenmatchen ook voor", aldus Alderweireld.

De Tottenham-speler benadrukte ook dat het even wennen is als je weer moet aansluiten bij de nationale ploeg. "Spelers van allerlei ploegen in één elftal doen draaien, dat vergt wat tijd. Dat is lastig, maar we weten waar we aan moeten werken."

En de gezegende leeftijd van de verdediging? "Boyata en Denayer hebben het goed gedaan, vind ik. Met Thomas en Jan speelde ik meer, maar iedereen weet wat hij moet doen. We hebben de kwaliteit en de ervaring om in elke situatie te weten wat onze taken zijn!"