Deschamps akkoord met Mourinho maar deelt ook steekje uit: "Dat dacht ik ook van zijn ploeg in Tottenham"

In 'The Sun' heeft José Mourinho ferm gedruk gezet op Deschamps en 'Les Bleus' in aanloop naar het EK. "Als ze het toernooi niet winnen, is het een mislukt EK. Frankrijk kan een A-ploeg, B-ploeg en C-ploeg opstellen", aldus 'The Special One'.

Didier Deschamps kreeg de verklaringen van José Mourinho voorgeschoteld. Deschamps bevestigde de favorietenrol van de Fransen op het EK, maar deelde ook een steekje uit naar de ex-coach van Tottenham, die daar ontslagen werd in april. Drie jaar extra ervaring "Ik dacht hetzelfde van zijn ploeg in Tottenham, maar het is zo niet uitgedraaid", grapt Deschamps bij Téléfoot. "We zijn favoriet omdat we wereldkampioen zijn en onze spelers nog drie jaar extra ervaring hebben. Offensief heb ik een bepaald potentieel, maar daarmee alleen kom je er niet." De Franse bondscoach verduidelijkt: "We hebben aanpassingen gedaan op het middenveld. We doen er alles aan om de bal zo snel mogelijk te veroveren, maar er zijn momenten waarop je vooral solide moet zijn. Dat is de realiteit. We gaan er wel geen debat van maken: Frankrijk behoort tot de favorieten voor het EK."