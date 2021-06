Duel tegen Kroatië in schril contrast met andere uitwuifwedstrijden: bescheiden tifo prijkt in Koning Boudewijnstadion

De 'uitwuifwedstrijd': die naam wordt gegeven aan de laatste match in eigen land voor aanvang van een groot toernooi. België heeft in recente jaren goede herinneringen aan dat soort wedstrijden. Wie weet inspireert het de Rode Duivels tot een goede prestatie tegen Kroatië.

De omstandigheden zijn sowieso wel heel anders. Een echte EK-sfeer in en rond het Koning Boudewijnstadion is ver weg. Dat is ook het grote contrast met de vorige uitwuifwedstrijden. Die vonden plaats in volle ambiance. Zeker in 2018 toen de Duivels Costa Rica klopten met 4-1 na doelpunten van Mertens, Lukaku (2x) en Batshuayi.

Ook andere uitwuifwedstrijden de voorbije jaren eindigden op winst. In aanloop naar het vorige EK, dat van 2016, keek België op een gegeven moment wel tegen een 1-2-achterstand aan tegen Noorwegen. Eden Hazard en Laurent Ciman zorgden er voor dat het 3-2 werd. De uitwuifmatch voor het WK van 2014 werd met 1-0 gewonnen van Tunesië. Mertens maakte het enige doelpunt.

Vooral het gebeuren rond het veld zal zondagavond toch heel anders aanvoelen. Geen duizenden supporters die de Duivels komen aanmoedigen. Wel een bescheiden tifo bestaande uit de drie kleuren van de Belgische vlag, meer niet. De spelers zullen de inspiratie en de motivatie vooral uit zichzelf moeten halen.