Groep B, waarin België het opneemt tegen een debutant, een ex-winnaar en (uiteraard) Rusland

Eindelijk is het bijna zover. Met een jaar vertraging trappen de beste Europese voetballers komend weekend het EK2020 op gang. In deze reeks stellen we alle deelnemende ploegen aan u voor. Vandaag is poule B, de groep van de Rode Duivels, aan de beurt.

België

Bondscoach: Roberto Martinez (48)

Hoe gekwalificeerd? De Rode Duivels freewheelden door hun poule. Tien wedstrijden gespeeld, tien keer gewonnen. Doelpuntensaldo: 40 doelpunten voor, drie doelpunten tegen. Dichtste achtervolger was Rusland, een van de tegenstanders op het EK.

Beste prestatie op een EK: tweede plaats (1980)

Sterspeler: Kevin De Bruyne (80 interlands, 21 doelpunten): Eden Hazard start met veel vraagtekens aan het EK na een erg lastig jaar in Madrid. Romelu Lukaku was kampioenenmaker bij Inter en is nog steeds een garantie op doelpunten. Toch is Kevin De Bruyne de grote ster van het Belgisch elftal. Met zijn vista, loopvermogen en creativiteit is hij de katalysator bij de Duivels. Al valt het af te wachten in hoeverre KDB last ondervindt van de breuk in de oogkas die hij overhield aan een stevige charge van Rüdiger in de verloren CL-finale.

Jong talent: Jérémy Doku (7 interlands, 2 doelpunten): De 19-jarige sneltrein heeft zijn spel in Frankrijk ontwikkeld afgelopen seizoen. Met zijn snelheid en acties is Doku ongetwijfeld een troefkaart die Roberto Martinez maar wat graag achter de hand heeft.

Rusland

11.5 million Belgians. 26 names. 1 goal. 🔥🇧🇪 #EURO2020 pic.twitter.com/DYK7pYPz9j — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 17, 2021

Bondscoach: Stanislav Cherchesov (57)

Hoe gekwalificeerd? De Russen eindigden met 24 op 30 op een tweede plaats in de kwalificatiepoule met België. De twee wedstrijden tegen de Rode Duivels gingen verloren, maar in de overige acht wedstrijden liet Rusland geen steek vallen.

Beste prestatie op een EK: derde plaats (2008)

Sterspeler: Yuri Zhirkov (103 interlands, 2 doelpunten). Voor doelpunten kijkt men bij Rusland nog steeds naar de boomlange Dzyuba. Cheryshev en Golovin zijn de jongens van de ideeën op het Russische middenveld, maar de meest in het oog springende naam is wellicht Yuri Zhirkov. De ex-speler van Chelsea, die momenteel onder contract ligt bij Zenit, blaast deze zomer 38 kaarsjes uit, maar dweilt zijn linkerflank nog steeds af als was hij een jong veulen.

Jong talent: Aleksandr Sobolev (5 interlands, 2 doelpunten): Deze 24-jarige spits van Spartak Moskou is de stand-in van Dzyuba. Scoorde meteen bij zijn debuut tegen Zweden in oktober 2020. Was afgelopen seizoen goed voor vijftien goals voor Spartak.

Belgische link: Het is stilaan een gewoonte dat Rusland en België elkaar ontmoeten op een groot toernooi. Na WK1986 (tegen de toenmalige Sovjet-Unie), WK2002 en WK2014 wordt dit de vierde confrontatie tegen de Russen op het allergrootste toneel. Opsteker is dat de vorige drie confrontaties telkens in het voordeel van de Belgen beslecht werd.

Finland

Bondscoach: Markku Kanerva (58)

Hoe gekwalificeerd? Met amper 18 op 30 eindigden de Finnen als nummer twee in een poule, na het ongenaakbare Italië.

Beste prestatie op een EK: eerste deelname

Sterspeler: Teemu Pukki (90 interlands, 30 doelpunten): In Finland houdt men de adem in voor hun doelpuntenmaker. Pukki, bij Norwich afgelopen seizoen alweer goed voor 26 doelpunten, liep begin mei immers een enkelblessure op. Het is maar de vraag of hij tijdig fit geraakt voor het EK.

Jong talent: Marcus Forss (4 interlands, 1 doelpunt): Mocht Pukki niet fit geraken, zou Forss wel eens het alternatief kunnen zijn voorin bij de Finnen. De 21-jarige spits dwong met Brentford onlangs promotie naar de Premier League af.

Belgische link: Jere Uronen. De goedlachse linksachter speelt al sinds 2016 voor KRC Genk. Verspeelde dit seizoen in de Luminus Arena zijn plekje aan Arteaga, maar bij de Finnen is de 48-voudige international wél een zekerheidje op de linksachter. Vertrekt naar alle waarschijnlijk na het EK bij Genk.

Denemarken

𝐇𝐮𝐮𝐡𝐤𝐚𝐣𝐚𝐭 𝐤𝐢𝐬𝐨𝐢𝐡𝐢𝐧! | 𝐎𝐮𝐫 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐄𝐔𝐑𝐎𝟐𝟎𝟐𝟎! 🦉🇫🇮Ensimmäistä kertaa. Koko Suomi on valmis yhteiseen matkaan.For the first time! The whole of Finland is ready to get #EUROHyped pic.twitter.com/czfhe1Du0k — Huuhkajat (@Huuhkajat) June 1, 2021

Bondscoach: Kasper Hjulmand (49)

Hoe gekwalificeerd? Eindigde met 16 op 24 op een tweede plaats in hun kwalificatiepoule, met een puntje achterstand op Zwitserland.

Beste prestatie op een EK: winnaar (1992)

Sterspeler: Christian Eriksen (107 interlands, 36 doelpunten): Lijkt hoe langer hoe meer moeite te ondervinden met het tempo van het hedendaagse topvoetbal, maar met zijn creativiteit en fenomenale balbehandeling is de 30-jarige speler van Inter nog steeds de dirigent van het Deense voetbalorkest.

Jong talent: Andreas Skov Olsen (6 interlands, 3 doelpunten): De vinnige flankaanvaller kwam afgelopen seizoen 26 keer uit voor Bologna in de Serie A. Tactisch vernuft, een grote actieradius, scorend vermogen: Skov Olsen heeft het allemaal.

Belgische link: Bondscoach Kasper Hjulmand stond in 2019 erg dicht bij Anderlecht, maar de onderhandelingen liepen in extremis spaak. Met Joakim Maehle komen we nog een oude bekende uit de Jupiler Pro League tegen. Maehle, die als linksachter uitgespeeld wordt bij de Denen, verliet afgelopen winter KRC Genk voor Atalanta. Maehle lijkt de stap naar de Serie A moeiteloos verteerd te hebben.

Her er vores trup til EM!#ForDanmark #EURO2020 pic.twitter.com/HJgzxRiJ7S — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) May 25, 2021

Speelschema

12/06 18:00 Denemarken-Finland (Kopenhagen)

12/06 21:00 België-Rusland (Sint-Petersburg)

16/06 15:00 Finland-Rusland (Sint-Petersburg)

17/06 18:00 Denemarken-België (Kopenhagen)

21/06 21:00 Rusland-Denemarken (Kopenhagen)

21/06 21:00 Finland-België (Sint-Petersburg)