Jong toptalent van Borussia Dortmund verkozen tot nieuwkomer van het seizoen in de Bundesliga

Jude Bellingham kan terugblikken op een uitstekend seizoen bij Borussia Dortmund. De Engelse middenvelder is beloond voor zijn sterke prestaties, want hij is verkozen tot nieuwkomer van het seizoen in de Bundesliga.

Jude Bellingham maakte vorige zomer de overstap van Birmingham naar Borussia Dortmund en bij de Duitse topclub werd de jonge middenvelder meteen een vaste waarde. Zo speelde de nog steeds maar 17-jarige Bellingham liefst 46 wedstrijden voor Dortmund.

Daarin was de middenvelder goed voor 4 doelpunten en 4 assists. In de Bundesliga waren ze onder de indruk van Bellingham, want hij is nu verkozen tot nieuwkomer van het seizoen in de Duitse competitie.