Nmecha schenkt Duitsland U21 Europese titel met doelpunt in finale tegen Portugal

Duitsland is erin geslaagd om Europees kampioen te worden bij de U21. In de finale klopten ze Portugal met 1-0.

Duitsland, met Nmecha (Anderlecht) en Dorsch (AA Gent) in de basis had in de eerste helft de grootste kansen om de score te openen maar de pogingen van Ozcan en Wirtz strandden op het doelhout. Op het openingskwartier en de laatste paar minuten van de eerste helft na, had Duitsland duidelijk de bovenhand. Scoren lukte in de eerste 45 minuten evenwel niet.

Nmecha breekt de ban

In de tweede helft lukte het Duitsland wel om de domintantie op het veld om te zetten in doelpunten. Niemand minder dan Lukas Nmecha. Rechtsachter Baku rukte op met de bal en wachtte op het perfecte moment om Nmecha aan te spelen in de 16 die net aan zijn run begon. Het was voor de jonge spits een koud kunstje om dan het openingsdoelpunt binnen te lgeen.

Ridle Baku with the delivery to Nmecha! pic.twitter.com/U0JGP8atAM — Eduardo Hagn (@EduardoHagn) June 6, 2021

De Portugezen lieten zich niet doen en zetten alles op alles op zoek naar de gelijkmaker. Verdediger Schlotterbeck moest op de lijn nog een schot van Francisco Conceicao tegenhouden want doelman Dahmen was geklopt.

Doelman Diogo Costa houdt Portugese droom levend

Nmecha probeerde de score nog te verdubbelen met een schicht van buiten het strafschopgebied maar Portugal-doelman Costa kon zijn vingertoppen er nog tegen zetten en de bal in corner verwerken. Even louter counterde Duitsland via Adeyemi maar opnieuw was Diogo Costa er om de meubelen nog enigszins te redden voor Portugal.

Maar scoren konden de Portugezen niet meer. Duitsland zette alles op alles om de vaart uit de wedstrijd te halen en Portugal niet meer rond hun doel te laten. Duitsland wordt zo voor de 3e keer in de geschiedenis van het land Europees kampioen in de U21-categorie. Spane en Italie hebben beide 5 titels en zijn recordhouder.