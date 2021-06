Opstelling tegen Kroatië: Chadli verrassend aan de aftrap, Courtois onder de lat en Vertonghen draagt aanvoerdersband

De Belgische federatie heeft de opstelling van de Rode Duivels tegen Kroatië verspreid. Met Chadli staat er toch een verrassende naam aan de aftrap. Martinez zal willen kijken tot wat hij op de backpositie nog in staat is van in het begin van een wedstrijd. Ook Courtois en Vertonghen starten.

Zoals verwacht zal Thibaut Courtois zijn plaats in doel weer innemen. Tegen Griekenland stond Simon Mignolet onder de lat. Martinez had al laten weten in de laatste match voor het EK geen beroep te doen op Boyata. Vertonghen neemt naast Denayer en Alderweireld positie in de driemansdefensie en is aanvoerder van de Belgen.

Nog verschillen in vergelijking met de vorige interland: Tielemans start op het middenveld in plaats van Praet. Meunier moet plaats ruimen voor Castagne en op links is er dus de basisplaats voor Chadli, die de plek van Thorgan Hazard inneemt. Mertens start in de plaats van Doku en moet samen met Carrasco Lukaku ondersteuning bieden.

De voetbalbond heeft ook de lijst met invallers vrijgegeven voor het duel met Kroatië. Daar valt de naam van ene Eden Hazard op.