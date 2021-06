Transfer van Wijnaldum naar Barcelona springt af, andere club biedt het dubbele qua salaris

Georginio Wijnaldum werd al weken in verband gebracht met een transfer naar FC Barcelona, maar volgens Fabrizio Romano is de deal afgesprongen. De Nederlander zou nu namelijk een akkoord hebben met PSG.

Volgens de bekende journalist zou het salaris van Wijnaldum meer dan een verdubbeling zijn van wat hij bij Barcelona kon verdienen. Wijnaldum zou een contract tot 2024 tekenen bij PSG. Barcelona is niet van plan om haar bod te verhogen, waardoor niets een overstap van de Nederlander naar PSG in de weg staat.

Georginio Wijnaldum has decided to join Paris Saint-Germain. Barcelona have NO intention to raise their bid after they agreement ready by 2 weeks and medicals planned. šŸšØšŸ‡³šŸ‡±



Gini is now set to accept PSG proposal until 2024 with salary more than doubled [compared to Barça bid]. https://t.co/ImrYvlaMWg