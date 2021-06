Doelman OH Leuven goed voor meeste saves dit seizoen, doelmannen Zulte Waregem en Moeskroen vervolledigen top 3

Met 144 saves dit seizoen kan Rafael Romo terugblikken op een uitstekend voetbaljaar. De doelman van OH Leuven doet zo 21 saves beter dan Louis Bostyn, de doelman van Zulte Waregem. Hervé Koffi, de doelman van Moeskroen, is dan weer op de derde plaats terug te vinden met 118 saves. Nordin Jackers en Mike Vanhamel vervolledigen de top 5.

