Inter zet verschillende spelers, waaronder twee landgenoten, op de transfermarkt

De Italiaanse kampioen kampt met ernstige financiële problemen en wil een aantal mensen laten vertrekken om hun kas bij te vullen. Zo mogen onder meer Zinho Vanheusden en Radja Nainggolan vertrekken.

Inter zal deze zomer plaats maken in haar kern. De Italiaanse kampioen heeft besloten om elf spelers op de transferlijst te plaatsen, aldus Corriere dello Sport. Daaronder bevinden zich twee Belgen, namelijk Zinho Vanheusden en Radja Nainggolan. De andere negen spelers zijn invaller-doelman Andrei Radu, Dalbert, Lorenzo Pirola, Achraf Hakimi, van wie het gerucht gaat dat hij dicht bij Paris Saint-Germain staat, Valentino Lazaro, Arturo Vidal, Ivan Perisic, Andrea Pinamonti en Alexis Sanchez.

Ter herinnering: toen Standard Zinho Vanheusden aankocht, was de overeenkomst tussen de Luikse club en Inter heel duidelijk. De Nerazzurri hebben een terugkoopclausule voor de jonge verdediger, die twee seizoenen later automatisch zou worden geactiveerd. Het gaat om een bedrag van bijna 17 miljoen euro. Hoewel veel fans van de Rouches hoopten op een nieuwe overeenkomst, is het onwaarschijnlijk dat die er komt. De Italiaanse club heeft geld nodig en moet verkopen.