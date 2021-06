Ook Engeland heeft zijn 'geval-Witsel': "Kan hij goed quizzen organiseren of zo?"

Komt 'football' deze zomer eindelijk home? Engeland begint gewoontegetrouw weer met de nodige ambities aan het EK. Al verliep de voorbereiding allerminst vlekkeloos voor The Three Lions.

Zondag werd met het kleinste verschil gewonnen van Roemenië, na een doelpunt van aanvoerder Rashford vanop elfmeter. In de slotfase kreeg Engeland een nieuwe kans vanop de stip. In afwezigheid van Rashford stond Calvert-Lewin bovenaan de pikorde. Toch was het Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson die de bal opeiste en miste.

Bondscoach Gareth Southgate tilde er na afloop (ogenschijnlijk) niet al te zwaar aan, maar analist Roy Keane ging in zijn kenmerkende stijl hard tekeer. Naast deze penalty-saga begrijpt Keane niet waarom Henderson überhaupt bij de Engelse selectie zit nadat hij al sinds februari geen wedstrijd heeft gespeeld omwille van een liesblessure. Waar hebben we dat nog gehoord?

"Hij heeft 3.5 maanden niet gevoetbald en gaat nu naar een EK? Dat is toch gedoemd om te mislukken. Ik hoor iedereen zeggen dat ze hem er graag bij willen. Kent hij goede kaarttrucjes misschien? Kan hij zingen? Of is hij de man die de quizzen organiseert 's avonds?"