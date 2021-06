Barst de bom helemaal tussen Barça en PSG: "Ik heb tegen Laporta gezegd dat we het recht hebben om Messi naar hier te halen"

De sfeer tussen FC Barcelona en PSG ligt onder het vriespunt. Nasser Al-Khelaïfi doet er nog een schepje bovenop door ronduit te stellen dat zijn club een poging zal doen om Lionel Messi binnen te halen.

De handtekeningen worden pas na het EK gezet, maar het is ondertussen al duidelijk dat PSG Georginio Wijnaldum vanonder de neus van FC Barcelona heeft weggeplukt. Eerder liet Joan Laporta zich al ontvallen dat hij het beu is dat de Franse grootmacht in de media niet kan zwijgen over Lionel Messi.

Integendeel: Nasser Al-Khelaïfi is niet van plan om te zwijgen. “Messi is een fantastische speler”, aldus de eigenaar van PSG in L’Equipe. “Ik heb Laporta gezegd dat zijn contract afloopt en dat we het recht hebben om met hem te praten. En om hem naar Parijs te halen.”