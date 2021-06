Russen niet te spreken over 'politiek statement' op EK-shirt Oekraïne

Oekraïne zorgde bij de presentatie voor de EK-shirts voor ophef in Rusland. Op de voorzijde van het shirt staat immers een afbeelding van het land, maar ook De Krim werd mee opgenomen.

Een politiek statement, aldus het Russische parlement. Ook de 'Leve Oekraïne' op de achterzijde van het shirt wordt niet gesmaakt in Rusland.

Oekraïne moet zich echter geen zorgen maken: het kreeg groen licht van de UEFA om in dat shirt aan te treden op het EK. Russisch parlementslid Vitaly Milonov kon het niet laten om een sneer uit te delen. "Ach, als het om een sterk team zou gaan... Dit is slechts een outsider. Na hun eerste nederlaag is iedereen hen al lang vergeten."

HERE ARE YOUR UKRAINE JOMA EURO 2020 kits 🔥🔥🔥



Home 🟡🔵

Away 🔵🟡

Third ⚪️⚪️



As promised the map of Ukraine is central to the shirt’s design



Ukrainian slogan’s Slava Ukraini & Heroyam Slava on the inside & back of collar



How do you rate them? pic.twitter.com/39Jq9BO19T