FC Barcelona wil deal met Nederlandse aanvaller zo snel mogelijk afronden en biedt hem een verbeterd contract aan

Bij FC Barcelona hopen ze de deal met Memphis Depay zo snel mogelijk af te ronden. Ze willen namelijk niet dat Depay, net zoals Wijnaldum, op het laatste nippertje nog voor een andere ploeg zou kiezen. PSG zou Wijnaldum namelijk transfervrij binnenhalen in plaats van FC Barcelona.

Volgens Fabrizio Romano heeft FC Barcelona Memphis Depay dan ook een verbeterde overeenkomst aangeboden. Er zou een contract tot 2024 klaar liggen voor de Nederlandse aanvaller.

