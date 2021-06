Courtois is héél openhartig: "EK 2016 heeft me mijn relatie gekost"

De Rode Duivels krijgen de komende weken de kans om de kater uit 2016 doorgespoeld. De weg naar de finale leek open, maar toch werd België door Wales naar huis gestuurd. Thibaut Courtois is héél openhartig.

Thibaut Courtois had vlak na de uitschakeling het hart op de tong. Als één van de enige Rode Duivels stelde hij de tactische keuzes van Marc Wilmots in vraag. Maar ook op persoonlijk vlak heeft dat mislukte EK er diep op ingehakt.

“Zonder er dieper op in te gaan kan ik stellen dat het EK van 2016 me mijn relatie heeft gekost”, verrast de doelman op de VRT. “Ik was anders na dat toernooi. Ik was teleurgesteld en had bijvoorbeeld ook geen zin meer om op vakantie te gaan.”