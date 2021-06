Thorgan Hazard na seizoen vol blessureleed net als broer Eden: "Fris voor de Rode Duivels"

Het seizoen van Thorgan Hazard liep net als bij broer Eden niet bepaald van een leien dakje, maar hij staat wel helemaal klaar voor de Rode Duivels.

Net als zijn broer Eden zat ook Thorgan Hazard het afgelopen seizoen vaak geblesseerd aan de kant. "Het was positief dat ik in de schaduw van Eden stond, zo werd er weinig over mij gesproken toen ik geblesseerd was."

In de Spaanse pers werd Eden heel hard aangepakt. "De Spaanse pers is niet de makkelijkste, dat hebben we ook gezien met andere spelers. Van de andere kant is het begrijpelijk dat ze kritisch zijn omdat hij de laatste twee jaar weinig heeft kunnen laten zien. Ik denk dat de Spaanse pers weet welke kwaliteit hij heeft en ik hoop dat hij zich volgend seizoen kan bewijzen."

“Dit was mijn eerste seizoen dat ik heel wat spierproblemen had. Het was de eerste keer dat ik een spierscheuring had. Ik moest leren wanneer ik weer honderd procent zou zijn. Ik heb heel wat geleerd over mijn lichaam. Ondanks mijn persoonlijke blessures was het collectief wel mijn beste seizoen: de Duitse beker was mijn eerste collectieve prijs. Het voordeel is dat ik fris ben voor de Rode Duivels.”