Geen Sambi Lokonga? Dan gaat AC Milan voor deze ex-speler van Standard

Het clubvoetbal zit er even op voor een zomerbreak en de transfergeruchten slaan ons weer om de oren. U kon hier eerder al lezen dat AC Milan geïnteresseerd zou zijn in Sambi Lokonga van Anderlecht, maar die deal zou niet doorgaan.

Sterker nog, het Italiaanse Calciomercato weet dat AC Milan nu haar pijlen heeft gericht op een andere speler, ook eentje met een verleden in de Jupiler Pro League. Want zo zouden de Rossoneri nu geïnteresseerd zijn om ex-Standardmiddenvelder Razvan Mazin over te nemen.

Marin arriveerde in januari 2017 in Luik en werd in 2019 voor 12,5 miljoen euro verkocht aan Ajax. De Amsterdammers verhuurden de Roemeense middenvelder het afgelopen seizoen aan Cagliari, waar hij naast Nainggolan op het middenveld stond.

Marin speelde een uitstekend seizoen bij Cagliari en hielp met 3 doelpunten en 6 assists om degradatie te vermijden waardoor de club in januari al besloot om de aankoopoptie te lichten en Marin over te nemen voor 10 miljoen euro.

Maar nu zou AC Milan hem dus al willen wegkapen bij de staartploeg. Volgens Italiaanse bronnen was de makelaar van Marin in Milaan om een transfer van zijn middenvelder te bespreken.