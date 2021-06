Kansen van Rode Duivels op EK kleiner door beleid: "In België is dat blijkbaar onmogelijk"

Het EK zwaait vrijdag zijn deuren open. Voor de Rode Duivels is het een handicap dat er niet in België gespeeld kan worden.

Als de Rode Duivels de EK-finale willen spelen, dan moeten ze dat elkaar keer op verplaatsing tot een goed einde zien te brengen.

Volgens oud-bondsvoorzitter Michel D’Hooghe is dat eigenlijk niet meer van deze tijd. "Dit is weer het resultaat van het belabberde beleid dat gevoerd wordt qua infrastructuur. Als we de EK-finale bereiken, zullen we zeven keer op verplaatsing gespeeld hebben. Italië speelt bijvoorbeeld zijn groepswedstrijden alleen al in Rome”, zegt D’Hooghe bij ‘Offside’ op de regionale zender Focus/WTV.

D’Hooghe begrijpt niet dat België niet over een degelijke voetbaltempel voor dergelijke toernooien beschikt. “Ik ben in landen geweest die economisch nog geen 10% voorstellen van ons land, maar die wel met fierheid een nationaal stadion hebben. In België is dat blijkbaar onmogelijk. Dat is dramatisch en bepalend voor de toekomst van ons voetbal.”