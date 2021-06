Standard blijft sterk geloven in Mbaye Leye: "Hij drukt zich uit zoals wij dat willen"

Standard heeft er geen gemakkelijk seizoen op zitten. De bekerfinale was een positieve noot, maar de achtste plek kwam niet bepaald vrolijk binnen op Sclessin.

Het coronaseizoen zat Standard niet mee, ook al wisten de Rouches dat het geen gemakkelijk jaar zou worden. Coronagevallen en de blessure van Vanheusden zorgden voor weinig continuïteit.

De komst van Mbaye Leye gaf wat adem, met onder andere ook de bekerfinale. Die verliezen zorgde echter voor een negatief effect.

“Er moest tijd overgaan om die nederlaag te slikken en het verklaart voor een deel onze mislukte play-offs. Op het einde van de rit eindigen we achtste en dat is Standard onwaardig”, zegt CEO Alexandre Grosjean aan Sport/Voetbalmagazine.

Over Leye blijft de CEO alvast enthousiast. “Zijn toewijding en vechtlust zijn eigen aan de club. Soms speelt het hem parten of kan het verkeerd geïnterpreteerd worden, maar ik ben blij dat we een trainer hebben die zich eindelijk uitdrukt zoals ik zou willen dat iemand zich uitdrukt”, klinkt het nog.