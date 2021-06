Standard schept duidelijkheid in transfersoap rond Zinho Vanheusden

Standard haalde Vanheusden voor 12 miljoen euro bij Inter en zou hem nu weer kunnen verkopen voor 17 miljoen. Maar klopt dat wel?

De afgelopen weken was er veel te doen over de positie van Zinho Vanheusden. Volgens heel wat berichtgeving gaat hij deze zomer voor 17 miljoen euro terug naar Inter.

Vanheusden zou heel graag nog een jaartje aan boord blijven bij Standard. Als de berichten over die terugkoopclausule kloppen, dan zal dat via een huurovereenkomst moeten gebeuren.

Hoe de vork aan de steel zit, daar lost Standard bitter weinig over. CEO Alexandre Grosjean schepte bij Sport/Voetbalmagazine enige duidelijkheid.

"Er is een charter dat door de twee partijen getekend werd. Het was geen financiële montage, er is wel degelijk een transactie geweest. Wij kregen een unieke gelegenheid om een speler van het kaliber van Zinho te kopen. Er is veel te doen rond de schulden van de club, maar dat omvat dus ook de spelers. Wat Zinho betreft, is het een gedekte schuld want we beschikken over een getekende verbintenis voor een doorverkoop", aldus Grosjean.