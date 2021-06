Filip De Wilde over Portugal: "Ik denk dat Cristiano over zijn top heen is"

Portugal wordt genoemd als één van de (schaduw)favorieten voor EK-winst. De Portugezen hebben een heel talentvolle spelersgroep, maar voor Filip De Wilde - ooit nog doelman bij Sporting - is Cristiano Ronaldo niet langer de speerpunt van vroeger.

“Ze hebben met Cristiano Ronaldo natuurlijk een uniek profiel, die al heel veel bewezen heeft. Daarrond heeft Portugal nog veel getalenteerde spelers, zoals Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix...", vertelt de ex-Anderlecht-doelman in HLN. "Toch denk ik dat Ronaldo over zijn top heen is. Het zal moeilijk zijn om op dit niveau nog te schitteren. Al weet je met hem natuurlijk nooit.”

In ieder geval speelt Portugal niet het meest attractieve voetbal. “Het is een ploeg waar de zekerheid echt ingebakken zit. Zélfs wanneer ze wat avontuurlijker spelen, is er veel aandacht voor het verdedigende aspect. Je zal zelden een wedstrijd zien van Portugal waarin veel gescoord wordt.”