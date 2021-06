Ex-bondsvoorzitter haalt herinneringen op aan bondscoaches: "Achteraf heeft Leekens daar spijt van gehad, dat weet ik zeker"

François De Keersmaecker heeft als bondsvoorzitter de eerste stappen gezet richting echte professionalisering. Met bondscoaches als Dick Advocaat en Georges Leekens zag hij er wel twee bondscoaches vertrekken.

Onder De Keersmaecker werd Dick Advocaat de eerste internationale bondscoach van België. Maar hij verliet de KBVB redelijk snel na een aanbod uit Rusland. “Dat telefoontje op een middag in april 2010 vergeet ik nooit meer. Ik ga je iets vertellen wat je niet aangenaam zal vinden, maar ik wil er niet over discussiëren, want ik weet dat jij me dan zal ompraten. Ik heb een financieel aanbod van de Russische bond gekregen, dat ik onmogelijk kan weigeren, het zou oneerlijk zijn ten opzichte van mijn familie, zei Advocaat. Het werd dus een erg kort gesprek", vertelt De Keersmaecker in HBvL.

En ook Georges Leekens pakte al snel zijn biezen. "Ik zat midden mei 2013 op de wedstrijd Westerlo-Oostende, toen het nieuws bekend raakte. Tijdens de rust moest ik plots tekst en uitleg geven, het verliep allemaal erg hectisch. Eigenlijk was het not done wat Leekens toen uithaalde. Advocaats keuze kon ik inderdaad ergens begrijpen. Maar bij Leekens ging het niet echt om de centen, daar kwam ook een soort clubliefde voor Club Brugge bij kijken. Hij verkoos Club echt boven de Rode Duivels. Achteraf had hij daar spijt van, daar ben ik zeker van.”