Van een totale ommekeer gesproken: 'Ook zij trekken aan de mouw van Lukas Nmecha'

Lukas Nmecha moet de komende weken beslissen voor welke club hij zal voetballen. Maar ook de landenkeuze zal stilaan moeten worden gemaakt. Zo trekt Nigeria aan de mouw van de Duitse belofteninternational.

RSC Anderlecht wil Lukas Nmecha graag houden, terwijl ook Sporting CP geïnteresseerd is. Het spreekt vanzelf dat ook Manchester City héél véél in de pap te brokken heeft. Met andere woorden: het worden spannende weken voor de aanvaller.

Bild weet dat Nmecha nog een tweede knoop moet doorhakken. Nigeria wil hem namelijk overtuigen om voor the Super Eagles te komen voetballen. Momenteel is Nmecha Duits belofteninternational. Meer zelfs: hij was één van dé absolute sterkhouder in het elftal dat onlangs de Europese titel heeft gepakt.