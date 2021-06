OFFICIEEL: opnieuw een jeugdproduct van Lierse (en Academie Guillou) naar de Champions League

De jeugd van Lierse en dan vooral de JMG Academie van Lier heeft de voorbije jaren al heel wat opgeleverd. Het is nu niet anders.

We kennen natuurlijk allemaal het voorbeeld van onder meer Theo Bongonda, maar er is nog veel meer ontsproten uit de JMG Academie in Lier.

Nu is er ook Anas Tahiri, die de voorbije drie seizoenen grote sier maakte bij RKC Waalwijk en daar afgelopen seizoen een sterkhouder was in de Eredivisie.

Dat heeft hem nu geen windeieren gelegd, want Cluj is hem komen halen. De Roemeense kampioen speelt binnen enkele weken al in de voorrondes van de Champions League.