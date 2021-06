🎥 Ambiancezanger komt met eigen lied om Duivels te steunen: "België gaat het doen, we worden Eurokampioen"

Het is nu echt wel aftellen naar de eerste EK-match van de Duivels. Bij zo'n EK horen ook EK-liedjes. Een officiële EK-song heeft België ook al, maar het staat artiesten ook vrij om met een eigen lied naar buiten te komen. 'Gigi' doet dat bijvoorbeeld.

Dat is de artiestennaam van Johan Saerens, de ambiancezanger die afkomstig is uit Merchtem en woont in Dendermonde. In precoronatijden was 'Gigi' vooral een graag geziene gast op schlageravonden. Bij het WK van 2018 kwam hij al met een lied rond de avonturen van de Rode Duivels en dat doet hij nu opnieuw.

In 2018 kreeg zijn liedje de toepasselijke titel 'België'. Deze keer heet het simpelweg 'Supporterslied EK 21'. "België, België, België gaat het doen, we worden Eurokampioen", klinkt het onder meer. 'Gigi' ziet het duidelijk zitten. "Onze Gouden Generatie wordt een Belgische sensatie."