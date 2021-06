Analisten pareren kritiek op defensie: "Teveel gelul" & "Snelheid is géén vereiste voor een verdediger"

Zaterdag trappen de Rode Duivels eindelijk hun EK op gang met een wedstrijd in en tegen Rusland. Wij schotelden Eric Van Meir en Philippe Vande Walle alvast enkele pertinente stellingen voor. Deel 1: de (on)terechte kritiek op onze verdediging en de rol van Carrasco als vervanger van Hazard.

Stelling: Met deze verdediging kunnen de Rode Duivels het EK niet winnen.

Eric Van Meir: “Dat het op defensief vlak tegen Griekenland niet goed was, is een feit. Maar dat was ook onze typeverdediging niet. Die match was duidelijk in functie om jongens die weinig gespeeld hebben matchtritme te laten opdoen. Bovendien weet ik uit ervaring dat je in aanloop naar een groot toernooi niet te veel belang mag hechten aan resultaten.”

“Wat betreft onze verdediging maak ik me absoluut geen zorgen. Toby Alderweireld en Jan Vertonghen zijn zekerheidjes, terwijl Thomas Vermaelen een topspeler is en blijft. Dat hij wellicht geen zeven matchen kan spelen? Met Boyata en Denayer heeft de bondscoach waardige alternatieven achter de hand. Ik hoor vaak dat onze verdediging te traag is… Wel, snelheid is geen vereiste om een goede verdediger te zijn. De ervaring om situaties in te schatten en goed positie te kiezen, daar draait het om. Trouwens, ik heb zelden gezien dat ze Alderweireld, Vertonghen of Vermaelen eraf lopen.”

Philippe Vande Walle: “De voorbije weken is er veel te veel gefocust en geluld over de verdediging. Een defensie begint overigens bij de doelman. Met Courtois en Mignolet heb je al twee topdoelmannen in huis. Wat Thomas Vermaelen betreft: hij oogt scherp en lijkt niet aan snelheid te hebben ingeboet. Met Jan Vertonghen heb je iemand die het gewoon goed deed bij Benfica en Toby Alderweireld draait nog altijd vlot mee bij Tottenham. Dat deze defensie niet veel toekomst meer heeft, daar ben ik helemaal mee akkoord. Maar op dit moment schat ik ze zeer hoog in. Bovendien heeft Denayer bewezen dat hij ertussen hoort.”

Stelling: Yannick Carrasco is op dit moment het beste alternatief voor Eden Hazard.

Philippe Vande Walle: “Ik vond Carrasco heel sterk tegen Griekenland. Daarnaast kan hij terugblikken op een erg goed seizoen bij Atletico, waarmee hij Spaans landskampioen werd. Hij zal op dit elan willen blijven doorgaan. Ik denk dat Thorgan Hazard als wingback aan het toernooi zal starten. Hij functioneert altijd goed bij de Rode Duivels. Eden Hazard? Hem beschouw ik voorlopig niet als basisspeler. In een rol als luxejoker zie ik hem op dit moment: iemand die kan inkomen om met een geniale actie de match om te gooien. Er zijn kandidaten genoeg, en de bondscoach zal ze allemaal nodig hebben. Er zijn immers vijf wissels toegestaan en de wedstrijden volgen mekaar in sneltempo op.”

Eric Van Meir: “Op dit moment wel, Carrasco zit in de vorm van zijn leven. Op de linkerwingback zou ik opteren voor Thorgan Hazard. Ik vind hen erg complementair op de flank, denk maar aan dat fraaie doelpunt tegen Griekenland. Bovendien kunnen ze perfect elkaars positie overnemen. Dat Eden Hazard niet fit is, zat er uiteraard al langer aan te komen. Ik panikeer hoe dan ook niet. Ook met deze tandem moeten de Duivels in staat zijn om ver te geraken.”