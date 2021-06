Lukaku moet niet lang nadenken of hij ooit nog voor Anderlecht zal spelen

Bij Inter maakte hij het afgelopen jaar het mooie weer en iedereen hoopt dat hij de Rode Duivels naar EK-winst schiet.

Romelu Lukaku heeft dit seizoen met Inter een fantastische titel gepakt. Het aandeel van de Rode Duivel daarin was niet te onderschatten.

Dat zijn carrière nog niet voorbij is, mag dan ook wel duidelijk zijn. Het zal dan ook nog eventjes duren vooraleer we hem eventueel in ons land terugzien.

In de ‘Duivelse Dilemma’s’ van HLN moet hij niet lang nadenken over de vraag of hij ooit nog terugkeert naar Anderlecht.

“Sowieso terug naar Anderlecht”, klinkt het. “Om de cirkel rond te maken. Ja dat gaat echt gebeuren.”