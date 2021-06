OFFICIEEL: Siemen Voet na jaren bij Club Brugge en uitleenbeurt aan KVM naar Nederlandse club

Siemen Voet zal komend seizoen wellicht niet in de Belgische, maar in de Nederlandse hoogste klasse actief zijn. De centrale verdediger is nu nog eigendom van Club Brugge. Het voorbije seizoen werd Voet uitgeleend aan KV Mechelen.

Siemen Voet speelde sinds zijn achtste bij Club Brugge en schopte het in 2019 tot de reserven, maar speelde nog niet voor het fanionteam van blauw-zwart. Er volgde meteen een uitleenbeurt aan SV Roeselare. In 2020-2021 voetbalde Voet dan op huurbasis bij KV Mechelen, dat ook een aankoopoptie bedong.

Ook bij Malinwa kon de 21-jarige Voet zich niet helemaal doorzetten, met spelers als Peyre Vanlerberghe en Bateau boven hem in de hiërarchie. Dat verlengde verblijf bij KV Mechelen lijkt er dan ook niet te komen. Wel zit een overstap naar een Nederlandse club in de pijplijn.

Siemen Voet staat aan de vooravond voor een overgang naar #peczwolle Is een Belgische verdediger van Club Brugge, die was verhuurd aan KV Mechelen. Is toentertijd al bekeken door John Stegeman en Mike Willems — Tijmen van Wissing (@vanwissing) June 11, 2021

Volgens RTV Oost staat Voet op het punt om de overstap te maken naar PEC Zwolle, het afgelopen seizoen de nummer dertien uit de Eredivisie. Het is nog niet duidelijk of het om een definitieve overstap of opnieuw een uitleenbeurt gaat. Voet ligt nog onder contract in Brugge tot 2022.

Update: Club Brugge heeft de transfer bevestigd. Het gaat om een definitieve transfer.