Slecht nieuws voor Europese topclubs: goudhaantje gaat contract verlengen bij Borussia Dortmund

Jude Bellingham is het voorbije seizoen helemaal ontbolsterd. De nog maar 17-jarige middenvelder was één van de sterkhouders bij Borussia Dortmund en hij zal nu ook op het EK te zien zijn met Engeland.

Heel wat clubs, vooral uit de Premier League, toonden dan ook al interesse in de 17-jarige Engelsman, maar deze ploegen hebben nu slecht nieuws gekregen. Volgens Christian Falk van Bild zal Bellingham Dortmund namelijk niet verlaten.

De centrale middenvelder gaat zijn contract bij de Duitse topclub verlengen. Bellingham was dit seizoen goed voor 4 doelpunten en 4 assists in 46 wedstrijden in alle competites samen bij Borussia Dortmund.