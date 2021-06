Steun en plaagstoten voor Vanaken uit thuisfront: "Dan staat hij met zijn armen te zwaaien zoals je nu altijd op tv ziet"

Ook Hans Vanaken maakt deel uit van de Belgische EK-selectie en van op het thuisfront steunen ze hem natuurlijk ook. Anderzijds zijn er ook de gebruikelijke plaagstoten, want die waren er vroeger in omgekeerde richting ook wel.

"We hebben drie jaar samen in de eerste ploeg gespeeld in Lommel", is Sam Vanaken, de broer van Hans, aan het woord in een video van Het Nieuwsblad. " Er waren heel weinig spelers die Hans durfde aan te vallen als ie de bal had. Wat doe je dan een keer? Dan ga je wel eens onderin. Hans kan dat niet hebben. Als ze zo wat foutjes maken en de scheidsrechter fluit niet, kan hij zich daar heel erg in opjagen."

Slag met een baseballknuppel

"Dan staat hij met zijn armen te zwaaien zoals je nu op tv altijd ziet", zegt Sam fijntjes. Als kind kreeg die het zelf een keertje zwaar te verduren, met dank aan broer Hans. " Hij heeft me vroeger eens met een baseballknuppel op mijn hoofd geslagen. Ik denk dat ik een jaar of vijf en hij een jaar of drie was. Gelukkig was het mousse. Ik lag rustig naar tv te kijken en meneer vond het dan nodig om mij te komen storen."

Uiteraard hoopt Sam ook wel dat Hans en de Rode Duivels het goed gaan doen op het EK. "Als we de finale halen, hoop ik dat het tegen Frankrijk is, omdat we die eigenlijk nog moeten terugpakken. Om dan nu de puntjes op de i te zetten en te laten zien wie écht de goede ploeg is."