Courtois fronst als hij 'te oud' hoort: "Gek dat jullie dat zeggen! We hebben de perfecte leeftijd"

Het cliché luidt dat je met een goeie spits en een goeie keeper al heel ver kan komen op een toernooi. En laten we van die twee categorieën nu net twee wereldtoppers rondlopen hebben. Thibaut Courtois wil alvast nog beter dan doen op het WK in Rusland, toen hij beste doelman van de wereld werd.

"Of ik sindsdien beter geworden ben? Ja, eigenlijk wel. Vooral op het vlak van voetenspel, maar ik heb ook weer wat meer ervaring. Maar het gaat mij niet om individuele prijzen. Ik ben hier om de ploeg te helpen winnen", begon Courtois zijn persconferentie.

Op dat WK werd de halve finale gehaald, nu moet er hoger gemikt worden. "Tuurlijk zijn we niet tevreden als we de kwart- of halve finale spelen. Je kan altijd verliezen van een sterker team, maar voor ons geldt dat enkel die finale genoeg is. En ze winnen uiteraard. Maar zo denken nog veel andere teams: Frankrijk, Engeland, Portugal, Spanje, Italië, Duitsland... Er zijn er veel."

Voor fans spelen verhoogt de adrenaline

Courtois wijst ook van de hand dat de ploeg te oud zou zijn. "(fronst) Ik vind het gek dat jullie dat zeggen. We hebben nu de perfecte leeftijd bereikt allemaal. We kennen onszelf. En er zijn jeugdige spelers die ervaring kunnen opdoen. Er is een perfecte mix. Maar de weg is lang en begint morgen pas. Het is juni en wij mikken op juli."

Rusland wordt de eerste tegenstander. Eentje die de Duivels goed kennen. "Dat is geen nadeel. Rusland is altijd goed. Ja, we hebben al veel wedstrijden tegen elkaar gespeeld. Het is lastiger omdat het op verplaatsing is, maar ook daar zijn we goed. En voor fans spelen verhoogt sowieso de adrenaline."