Verhaeghe haalt herinnering op aan Eden Hazard: "Mensen hebben een fout beeld van hem"

Bart Verhaeghe zette als ondervoorzitter mee zijn schouders onder de verdere professionalisering van de KBVB. Hij was het ook die aandrong op een buitenlandse bondscoach. En hij luisterde naar de verzuchtingen van de spelers.

Zo ging hij voor het WK 2018 naar Londen om verschillende spelers te spreken. “Ik ging luisteren. Naar hun wensen en verzuchtingen. En ik was aangenaam verrast door Hazard. Eden vertelde dat hij naar Rusland trok voor niets minder dan de wereldtitel. Het was niet gespeeld of al lachend bedoeld. Eden heeft een enorme wil om te winnen. En een nijdigheid – verdorie, je moet hem niet onderschatten", vertelt hij in HLN.

"Mensen hebben soms een fout beeld van hem. Je mag niet vergeten: Hazard staat aan de top sinds hij 16 is. Het is logisch dat een en ander dan eens gaat wegen. Die relaxte attitude is zijn manier om om te gaan met de jarenlange druk. Hazard is enorm begaan met de nationale ploeg, zijn verantwoordelijkheid naar de groep toe is groot. Toén al vond ik hem een leider in de kleedkamer.”