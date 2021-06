'Flankspeler wil weg bij Bayern omdat hij niet genoeg geld krijgt en rugnummer 10 niet krijgt'

In de Champions League-finale van 2020 bracht Kingsley Coman Bayern München nog in de zevende hemel door het enige doelpunt van de wedstrijd te maken. Maar die vreugde lijkt nu ferm bekoeld.

Want volgens Sky Sport Duitsland én RMC SPORT wil Kingsley Coman weg uit Beieren. De Franse winger is momenteel niet blij met zijn contract omdat hij te weten is gekomen dat zijn concurrent Leroy Sané een beter contract heeft.

Bovendien aasde Coman op rugnummer 10, maar ook daar is Leroy Sané mee gaan lopen. Van 2009 tot 2019 was het iconische rugnummer 10 bij Bayern in handen van Arjen Robben. Momenteel heeft Coman rugnummer 29 bij Bayern, dat is al zo sinds zijn komst in het seizoen 2015-2016. Dit seizoen maakte hij 5 doelpunten en gaf hij 12 assists in 29 Bundesliga-duels.