Dedryck Boyata geeft criticasters lik op stuk: "Opdracht volbracht, denk ik"

Vermaelen of Denayer, wie zou in de basis starten tegen Rusland? Roberto Martinez verbaasde vriend en vijand door Dedryck Boyata naast Vertonghen en Alderweireld centraal achterin te posteren. De verdediger van Hertha Berlijn deed het uitstekend en stak Artem Dzyuba in de achterzak.

Was het wel zo'n verrassing? Boyata speelde immers beide duels tegen Rusland in de kwalificatiecampagne voor dit EK. "Waarom ik mocht starten? Ik ben sterk in het duel en ik heb al vaker mijn mannetje gestaan tegen Dzyuba", gaf Boyata zondag toe. "Maar er is meer dan dat. Ik denk dat ik op basis van mijn prestaties bij Hertha Berlijn deze basisplaats niet gestolen heb."

"Wanneer ik vernam dat ik ging spelen? Gewoon, op de teammeeting. Zoals altijd bereidde ik deze wedstrijd voor met de gedachte dat ik in de basis zou staan. Mijn taak bestond erin om Dzyuba aan banden te leggen. Opdracht volbracht, denk ik he", knipoogt Boyata.

Vertrouwen van Martinez

Robero Martinez vertrouwt hoe dan ook blind op Boyata, die ook op het WK 2018 niet teleurstelde. "Vanaf het moment dat hij hier kwam, geloofde hij in mij. Het is dan ook niet dat ik bij de Duivels het gevoel heb dat ik me moet bewijzen. Het WK was wat dat betreft een belangrijk moment, met de blessures van Kompany en Vermaelen. Het siert Martinez dat hij me ook tijdens mijn blessure is blijven steunen."