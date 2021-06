Deschamps reageert op "ruzietje" tussen Mbappé en Giroud

Didier Deschamps kan dinsdag in de eerste EK-wedstrijd van de Fransen tegen Duitsland rekenen op zijn topaanvallers Karim Benzema en Antoine Griezmann. De bondscoach gaf ook nog een woordje uitleg over 'de ruzie' tussen Mbappé en Giroud.

Giroud zei in een interview dat hij niet genoeg werd aangespeeld door Mbappé. Die wou daarop reageren, maar Deschamps stak daar een stokje tussen. Maar er is geen probleem, beweert de Franse bondscoach.



"Dat is opgeblazen", zei Deschamps. "De media proberen alles uit te vergroten. Echte aanvallers zoals Olivier vinden altijd dat ze te weinig ballen krijgen. Er is intern geen enkel probleem."