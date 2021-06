Gareth Soutghate verdedigt verrassende keuze: "Hij is een echte strijder"

Engeland versloeg zondagmiddag vicewereldkampioen Kroatië met het kleinste verschil. Het was Sterling die voor de enige treffer zorgde. Een prima start dus voor de Three Lions, die met een ietwat verrassende opstelling aan de partij begonnen.

Bondscoach Gareth Southgate koos immers voor een viermansdefensie waarbij Kieran Trippier linksachter van dienst was. Luke Shaw zat op de invallersbank, terwijl Champions League-winnaar Ben Chilwell de selectie niet haalde. En zo depanneerde de rechtsbenige Trippier op links.

"Kieran is iemand die veel ervaring heeft met dit soort wedstrijden en verbaal heel aanwezig is. Dat compenseert dan weer met iemand als Tyrone Mings, die nog vrij nieuw is op dit niveau."

"Trippier is een erg onderschatte voetballer. Mensen denken nog steeds dat hij dezelfde voetballer is van pakweg vijf jaar geleden. Hij heeft een fenomenaal parcours afgelegd en speelt de laatste jaren als een echte strijder. Kieran speelde een grote rol in dit team de voorbije jaren en ook vandaag heeft hij het meer dan degelijk gedaan", gaf Southgate aan op de persconferentie na afloop van de zege tegen Kroatië.