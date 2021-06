Kylian Mbappé reageert op akkefietje met Olivier Giroud

Frankrijk is stilaan klaar om na het WK 2018 ook op het EK hoge ogen te gooien. Kylian Mbappé heeft zich op een persconferentie alvast duidelijk uitgelaten. Daarbij kwam ook een akkefietje met Giroud ter sprake.

Giroud had zich wat kritisch uitgelaten over Mbappé en co wat betreft de aanvoer tijdens de 3-0 overwinning van de Fransen in een vriendschappelijk duel tegen Bulgarije.

"We hebben er over gepraat samen. Iedereen weet wat er is gebeurd en het heeft me wel een beetje geraakt, maar ik wil er geen volledige historie van maken. De Franse nationale ploeg blijft het belangrijkste."

Kleine dingetjes

"Deze kleine dingetjes gaan onze voorbereiding niet verstoren. We zijn allemaal geconcentreerd op hetzelfde doel."

"Het was enkel een beetje vervelend dat hij het publiekelijk deed, nadat hij me niets zei persoonlijk vlak ervoor. Maar het is geen probleem."