Meunier "triest" voor Castagne en vol lof voor Lukaku: "Romelu is iets speciaals, hij kan alles"

Invallen na 25 minuten, scoren en een heel lekkere assist geven. Het toernooi van Thomas Meunier begon met een tegenslag, aangezien hij op de bank moest beginnen, maar zijn situatie is al helemaal veranderd.

Castagne liep een dubbele oogkasbreuk op en zijn toernooi zit erop. Dat betekent dat Meunier toch basisspeler wordt. "Ik ben triest voor Timothy. Het eerste wat ik tijdens de rust deed, was vragen hoe het met hem was. Intussen weten we dat hij niet meer zal spelen en dat is spijtig, want hij verdiende om op het veld te staan."

Meunier viel - na een teleurstellend seizoen bij Dortmund - in met een grote drive. "Dat was niet zo moeilijk. De wil was er, we stonden voor, de ploeg domineerde... Dan is het makkelijk. En er waren weer supporters, wat voor mij heel belangrijk is."

En dan was er nog Romelu Lukaku, die zijn assist in dank afnam. "Ik heb altijd al gezegd: Romelu is iets speciaals. Hij is de top van de top. Hij zit in de categorie van spelers zoals Harry Kane, die iets meer kunnen betekenen voor een ploeg. Hij kan met de rug naar doel spelen, hij kan koppen, hij kan in de diepte spelen, hij kan combineren... Hij is een complete speler. Zo iemand heb je nodig om resultaten te halen."