Modric heeft het zo niet met Engelse arrogantie en "Dat is gewoon oneerlijk"

35 is hij ondertussen, maar metronoom Luka Modric is nog altijd de belangrijkste speler in de selectie van Kroatië. Zondag beginnen ze aan hun toernooi tegen Engeland, in het mythische Wembley.

Maar als het van Modric had afgehangen, speelden Engeland en Kroatië niet op Wembley maar in een ander stadion. "Thuis mogen spelen met een publiek is een voordeel. Het is wat oneerlijk want er kunnen amper Kroatische fans bij zijn. Het zijn randzaken, maar ze spelen mee," vertelt hij bij de BBC. Kroatië en Engeland troffen elkaar ook al op het WK van 2018. Nu is het een duel in de groepsfasse, toen een levensbelangrijke halve finale die werd gewonnen door Kroatië. Omdat de Engelsen hen onderschat hadden, denk Modric. "De Engelsen waren toen heel arrogant waardoor wij nog meer gebrand waren op een goed resultaat. Bij de spelers viel het mee, het waren vooral de journalisten en commentatoren", wist Modric er nog over te zeggen.





