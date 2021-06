Portugal mist absolute sterkhouder door positieve coronatest

Portugal wordt door velen als een van de favorieten gezien om hun titel te verlengen en het EK opnieuw te winnen. Maar de coronatests gooien mogelijk roet in het eten.

Verdediger Joao Cancelo is immers besmet geraakt met het coronavirus, dat meldt de Portugese voetbalbond. Cancelo wordt vervangen door Diogo Dalot, een 22-jarige back van AC Milan.

Cancelo had er een uitstekend seizoen opzitten bij Manchester City en veroverde de Engelse landstitel. In 28 duels was hij goed voor 2 doelpunten en 3 assists in de Premier League.

In het laatste oefenduel van Portugal voor het EK, tegen Israel, leverde Cancelo de assist voor het openingsdoelpunt.

Portugal speelt dinsdag haar eerste wedstrijd op het EK tegen Hongarije. Daarna volgen zware kleppers tegen Frankrijk en Duitsland.